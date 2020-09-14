جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن برنامج توطين المساعدين الإداريين

︎ :

.



تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن فتح باب التقديم في (برنامج توطين الوظائف) لشغل وظائف (المساعدين الإداريين) للرجال والنساء بكل من (جدة، الرياض، الاحساء) حسب المسميات والشروط التالية:

– مساعد إداري رابع – للنساء – جدة (Administrative Assistant IV)

المتطلبات: الثانوية العامة أو الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

– مساعد إداري ثاني – للنساء – الأحساء (Administrative Assistant II)

المتطلبات: دبلوم (سكرتارية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

– مساعد إداري أول – للرجال – الرياض (Administrative Assistant I)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة، سكرتارية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

– مساعد إداري ثاني – للرجال – الرياض (Administrative Assistant II)

المتطلبات: دبلوم (سكرتارية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

– مساعد إداري ثالث – للرجال – الرياض (Administrative Assistant III)

المتطلبات: دبلوم (سكرتارية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

– مساعد إداري أول – للنساء – الرياض (Administrative Assistant I)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة، سكرتارية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

– مساعد إداري ثاني – للنساء – الرياض (Administrative Assistant II)

المتطلبات: دبلوم (سكرتارية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

Advertisements

– مساعد إداري ثالث – للنساء – الرياض (Administrative Assistant III)

المتطلبات: دبلوم (سكرتارية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (وورد، إكسل، باوربوينت، أوتلوك).

– مهارات في سرعة الطباعة على لوحة المفاتيح (باللغة العربية 25 كلمة بالدقيقة – باللغة الإنجليزية 30 كلمة بالدقيقة).

– إجادة اللغة الإنجليزية لوظائف مساعد إداري رابع بالمستويات (STEP 50%, IELTS 4.5, TOFEL PBT 413-410 – IBT 34).

– إجادة اللغة الإنجليزية لوظائف مساعد إداري أول وثاني وثالث بالمستويات (STEP 75%, IELTS 6, TOFEL PBT 500 – IBT 61).

المهام والوصف الوظيفي لوظائف المساعدين الإداريين:

– العمل كنقطة اتصال أساسية لتحديد المواعيد والحفاظ على جدول اليوميات.

– إدارة الاستفسارات الروتينية وإحالتها إلى الشخص المسؤول.

– إنشاء وصيانة قاعدة البيانات ونظام الملفات الإلكترونية والمطبوعة.

– تسجيل رسائل البريد الصادرة والواردة لتسهيل تتبع السجلات وإعادة توجيه الرسائل عند الحاجة.

– إعداد جميع المراسلات بأنواعها.

– تقديم خدمات التصوير عند الضرورة.

– تقديم الدعم السكرتارية للرئيس المباشر.

– حضور وتدوين الاجتماعات وإعداد المحاضر والبنود لتلك الاجتماعات.

– إعداد طلبات التوريدات المكتبية وصيانة المعدات ومتابعة طلبات الدعم.

– مساعدة الرئيس المباشر في إعداد التقارير كلما دعت الحاجة.

نبذة عن الجامعة:

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تم تأسيسها في الخامس من شهر صفر 1426هـ وهي جامعة حكومية متخصصة في العلوم الصحية وتحظى باعتماد وزارة التعليم بالمملكة لمختلف برامجها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/1/25هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2P8xOKA ويستمر حتى الجمعة الموافق 1442/2/1هـ.

