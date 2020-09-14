فلورينا تعلن وظائف بدوام كامل وجزئي وعقد مميز في مختلف المناطق

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نعلن شركة فلورينا (FLORINA) عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء بنظام (الدوام الكامل، الدوام الجزئي، العقد المميز) في مختلف فروعها بمناطق المملكة، للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– مهارات في التواصل وخدمة العملاء.

– لا يشترط مؤهل محدد أو خبرة.

للإطلاع على فروع الشركة في المملكة: إضغط هنا

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نبذة عن الشركة:

فلورينا (الدقل سابقاً) هو مصنع وسلسة متاجر سعودية للمنتجات الجلدية الطبيعية، تعد فلورينا أحد أهم وأكبر مصانع ومتاجر التجزئة لبيع الاحذية ذات الجودة في المملكة العربية السعودية، تم إنشاؤها منذ 30 عاماً، وتوسعت في داخل المملكة حتى أصبح عدد الأفرع التابعة لها 70 فرعاً، بالأضافة إلى أنتشار منتجاتها ومصانعها خارج البلاد من قبل وكلائها فى (الصين، تركيا، الهند، البرازيل وغيرها).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/1/25هـ عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع تحديد المدينة المطلوب العمل بها ونظام العمل المفضل (دوام كامل، دوام جزئي، عقد مميز).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

