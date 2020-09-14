شركة الغاز والتصنيع تعلن وظائف إدارية وتقنية قيادية لحملة البكالوريوس

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أعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن توفر وظائف إدارية وتقنية قيادية في مقرها بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:



– مدير إدارة سلسلة التوريد (Supply Chain Director)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها 3 سنوات في منصب إداري.

الوصف الوظيفي: الإشراف على وإدارة سلسلة التوريد الشاملة واستراتيجية اللوجستيات والعمليات وتطوير علاقات جيدة مع البائعين والموزعين.

– مدير تطبيقات الأعمال (Business Application Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (تقنية معلومات، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في التطبيقات التقنية ونظم تخطيط الموارد منها سنتين في منصب إداري.

الوصف الوظيفي: تحويل الاحتياجات التشغيلية للأعمال إلى تطبيقات وأنظمة تقنية وضمان جميع التعديلات والتكوينات والصيانة المطلوبة بدقة.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن الشركة:

شركة الغاز والتصنيع الاهلية (شركة سعودية مساهمة) تأسست في عام 1383هـ باندماج شركة الغاز الأهلية بالدمام والرياض وجدة مع شركة الغاز والتصنيع السعودية بالرياض والدمام، وفي بداية التسعينات الهجرية تأسست عدة شركات صغيرة لتعبئة وتوزيع الغاز إلا أن المنافسة الشديدة أدت إلى تدني مستوى الخدمة وعدم انتظام توفر الغاز مما اضطر الحكومة إلى التدخل واتخاذ قرار بدمج تلك الشركات مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو وذلك في نهاية عام 1395هـ.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/1/25هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3kenSgY

