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أظهر مقطع فيديو، احتفال امرأة بزواج زوجها من زوجة ثانية، حيث قدمت لها الهدايا وباقة من الورد.
وعلقت أم عمر على المقطع خلال برنامج ” الراصد ” قائلة: حبيت أفرح قلبها ونظمت احتفال متواضع، وبداخلي سلام ورضا.
وأضافت : الغيرة عندي مختلفة وليست تملك والغيرة هي الحب والحب هو العطاء، والقيمة الأولى عندي هي الأسرة وسنصير أصدقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أم عمر تعلق على احتفالها بزواج زوجها عليها : ” حبيت أفرح قلبها “(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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