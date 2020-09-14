أم عمر تعلق على احتفالها بزواج زوجها عليها : ” حبيت أفرح قلبها “(فيديو)

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أظهر مقطع فيديو، احتفال امرأة بزواج زوجها من زوجة ثانية، حيث قدمت لها الهدايا وباقة من الورد.

وعلقت أم عمر على المقطع خلال برنامج ” الراصد ” قائلة: حبيت أفرح قلبها ونظمت احتفال متواضع، وبداخلي سلام ورضا.

وأضافت : الغيرة عندي مختلفة وليست تملك والغيرة هي الحب والحب هو العطاء، والقيمة الأولى عندي هي الأسرة وسنصير أصدقاء.