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أطرف الكاريكاتيرات حول “النفسيات” و”الطَفَش”

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من الطبيعي تغيُّر الحالة المزاجية للشخص بين الفينة والأخرى لأسباب مختلفة منها الاجتماعية والاقتصادية، ولكن البعض تتأثر حالته النفسية بصورة أكبر بتلك العوامل، ولا يستطيع التحكم فيها، ويظهر ذلك في طريقة تعامله مع الآخرين.

فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

عبدالله جابر- مكةd4110f38-7aec-4f9f-9102-0a986c01a9db.jpgمفرح الزيادي- الجزيرة

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1c22ff9d48.jpgعلي الغامدي- المدينة49a8d20bea.jpgعبدالله جابرa02f085457.jpgعبدالله المرزوق- الجزيرةbe5c6d37e3.jpgمنالc869a2ecde.jpg

سعود الماضي- الجزيرة55fa82c892.jpgمفرح الزيادي- الجزيرة54856b8c32.jpg

عبدالله جابر- مكةb816c374dd.jpgمفرح الزيادي- الجزيرة

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