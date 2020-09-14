أطرف الكاريكاتيرات حول “النفسيات” و”الطَفَش”

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من الطبيعي تغيُّر الحالة المزاجية للشخص بين الفينة والأخرى لأسباب مختلفة منها الاجتماعية والاقتصادية، ولكن البعض تتأثر حالته النفسية بصورة أكبر بتلك العوامل، ولا يستطيع التحكم فيها، ويظهر ذلك في طريقة تعامله مع الآخرين.

فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

عبدالله جابر- مكة مفرح الزيادي- الجزيرة

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علي الغامدي- المدينة عبدالله جابر عبدالله المرزوق- الجزيرة منال

سعود الماضي- الجزيرة مفرح الزيادي- الجزيرة

عبدالله جابر- مكة مفرح الزيادي- الجزيرة



