أطرف الكاريكاتيرات حول “النفسيات” و”الطَفَش”

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من الطبيعي تغيُّر الحالة المزاجية للشخص بين الفينة والأخرى لأسباب مختلفة منها الاجتماعية والاقتصادية، ولكن البعض تتأثر حالته النفسية بصورة أكبر بتلك العوامل، ولا يستطيع التحكم فيها، ويظهر ذلك في طريقة تعامله مع الآخرين.
فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:
عبدالله جابر- مكةمفرح الزيادي- الجزيرة
علي الغامدي- المدينةعبدالله جابرعبدالله المرزوق- الجزيرةمنال
سعود الماضي- الجزيرةمفرح الزيادي- الجزيرة
عبدالله جابر- مكةمفرح الزيادي- الجزيرة
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