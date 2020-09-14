«السديري» يُثمن توجيه ولي العهد بترميم مباني التراث بوسط مدينة الرياض

ثمَّن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التوجيه الكريم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بانطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض.

وأضاف السديري، أن ذلك يأتي في سياق ما يحظى به تراث هذا الوطن وتاريخه المعماري والثقافي من عناية واهتمام بالغين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين. مشيراً إلى ما حظيت به مباني الرياض الأثرية وذات الدلالة التاريخية من اهتمام خاص من باني نهضتها وحافظ إرثها الثقافي والتاريخي والمعماري خادم الحرمين الشريفين إبان توليه إمارة الرياض؛ ليأتي هذا المشروع النوعي امتداداً لهذا الاهتمام والعناية الكريمة.

ورفع وكيل إمارة منطقة الرياض خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين على ما يقدمانه من عناية واهتمام لمثل هذه المشاريع التي تعكس ما تحظى به الرياض من موروث عمراني وثقافي، وما تمثله من رمزية ودلالة تاريخية، وإبراز للهوية المحلية، ورفع كفاءة استخداماتها لتكون مورداً اقتصادياً وسياحياً وثقافياً واجتماعياً، وهو ما يحقق أهداف رؤية ولي العهد.