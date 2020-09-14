المعلمي: إعادة هيكلة النظام الصحي العالمي ضرورة لمواجهة الأوبئة

قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، أظهر الهشاشة في المجال الصحي والوقائي، بينما لم يتعلم العالم من الأوبئة التي حدثت قبل ذلك.

وأضاف «المعلمي» لـ«الإخبارية»، أنه لا بد من إعادة هيكلة النظام الصحي العالمي؛ لمواجهة الأوبئة والأزمات؛ لأن أي أزمة تصيب جزءًا من العالم، تصيب العالم كله فلا يمكن لدولة حماية نفسها من انتقال العدوى.

وتابع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة: إن هذه جائحة كورونا، عالمية وينبغي معالجتها عالميًّا، بحيث لا يتخلف أحد عن الركب في محاربة الفيروس، وتوحيد الجهود في استخراج الأدوية واللقاحات ضد المرض وبشكل يتيح الفرصة أمام الجميع للوصول إليه، مشيراً إلى أن دول مجموعة العشرين بذلت مجهوداً كبيراً في هذا الاتجاه.