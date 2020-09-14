30 مترجمًا بالجامعة الإسلامية يثقفون المقيمين بالبروتوكول الصحي

أسهم أكثر من ٣٠ طالبًا ومترجمًا دوليًّا بحملة تطوعية نفذتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ للتوعية بآثار جائحة فيروس كورونا، وبالإجراءات الصحية مع عدد من القطاعات داخل وخارج الجامعة.

ونوَّه عميد شؤون الطلاب الدكتور سامي الحيسوني بالتوجيهات المستمرة من رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود بشأن العمل على التوعية بآثار الجائحة مع القطاعات داخل الجامعة، وخارجها على مستوى المنطقة لخدمة المواطنين والمقيميين بأعمال تطوعية، شارك فيها نخبة من طلبة الجامعة من السعوديين والطلاب الدوليين.

وأشار الحيسوني إلى أن الجامعة شاركت بترجمة المنشورات والتعليمات للغات متعددة، ونشر الوعي داخل الجامعة وخارجها، كما تعاونت مع أمانة منطقة المدينة المنورة في التوعية بلغات متعددة، وفتحت باب التطوع لطلبة الجامعة بالمجال الطبي، والتوعية بالإجراءات الاحترازية وتوصيل الاحتياجات للطلاب في المساكن الجامعية.

وذكر الحيسوني أنه إلى جانب المترجمين، فقد شارك أكثر من ٤٠ متطوعًا من نادي الجوالة، و٣٠ مشاركًا في تقديم السلال الغذائية، و٣٥ مشاركًا في الحملة الصحية التطوعية، و٢٦ متطوعًا في تقديم الخدمات الطلابية، وغيرها من الخدمات.