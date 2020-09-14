جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية

أطلق ثلاثة أشخاص النار على جهاز آلي للرصد وأحرقوا جهازاً آخر على أحد الطرق العامة بالطائف، فيما حددت شرطة منطقة مكة المكرمة هوياتهم. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بالمحافظة، - جميعهم مواطنون أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس - ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار على جهاز رصد آلي بطريق عام في الطائف و«شرطة مكة» تحدد هُوية المتهمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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