السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تتسبب في تدني مدى الرؤية على محافظات أضم, الطائف, العرضيات, الكامل وميسان.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

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08:53ت م

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