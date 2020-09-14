السعودية اليوم / ورشة عمل عربية حول مستقبل التنبؤ بالأزمات بعد تفشي جائحة كورونا



القاهرة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

تنظم إدارة متابعة الأزمات بجامعة الدول العربية غد الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "التنبؤ بمستقبل الأزمات .. بعد تفشي جائحة

وأوضحت مدير إدارة متابعة الأزمات بالجامعة العربية سامية بيبرس، في تصريح اليوم، أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات موظفي الجامعة العربية فيما يتعلق بالتنبؤ بمستقبل الأزمات وبصفة خاصة التنبؤ بمرحلة ما بعد جائحة كورونا وتوفير منصة للحوار العربي الأوروبي في مجال نهج التفكير الاستراتيجي، وتركز على التوقعات التي تم طرحها حول مستقبل العالم منذ عام وكيف تغيرت هذه التوقعات المستقبلية في ضوء ما مر به العالم من تداعيات نجمت عن تفشي فيروس كورونا.

وقالت إن الورشة تأتي في إطار اهتمام الجامعة العربية بتسليط الضوء على تداعيات جائحة كورونا على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية خاصة وأنها تعد اسوأ أزمة شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن تداعياتها انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة على الدول العربية لاسيما دول الخليج العربي في ضوء التراجع غير المسبوق لأسعار النفط.

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08:23ت م

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القاهرة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واستنظم إدارة متابعة الأزمات بجامعة الدول العربية غد الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "التنبؤ بمستقبل الأزمات .. بعد تفشي جائحة كورونا "، وذلك بالتعاون مع برنامج الحوار "2" التابع للاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وأوضحت مدير إدارة متابعة الأزمات بالجامعة العربية سامية بيبرس، في تصريح اليوم، أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات موظفي الجامعة العربية فيما يتعلق بالتنبؤ بمستقبل الأزمات وبصفة خاصة التنبؤ بمرحلة ما بعد جائحة كورونا وتوفير منصة للحوار العربي الأوروبي في مجال نهج التفكير الاستراتيجي، وتركز على التوقعات التي تم طرحها حول مستقبل العالم منذ عام وكيف تغيرت هذه التوقعات المستقبلية في ضوء ما مر به العالم من تداعيات نجمت عن تفشي فيروس كورونا.وقالت إن الورشة تأتي في إطار اهتمام الجامعة العربية بتسليط الضوء على تداعيات جائحة كورونا على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية خاصة وأنها تعد اسوأ أزمة شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن تداعياتها انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة على الدول العربية لاسيما دول الخليج العربي في ضوء التراجع غير المسبوق لأسعار النفط.// انتهى //08:23ت م0017

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