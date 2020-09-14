السعودية اليوم / انطلاق حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية برنية



جدة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

تُطلق مراكز الرعاية الصحية في محافظة رنية ،يوم غد الثلاثاء ، ‏حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية .

وتشمل حملة التطعيم ‏جميع الممارسين الصحيين لكافة مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة ‏بما فيهم مرضى الأمراض المزمنة و الربو الشعبي و أمراض القلب ، وأمراض الكبد ، وامراض الكلى ، ‏وأمراض السكري، وفقر الدم المنجلي ، ‏وضعف المناعة المكتسبة الوراثية ‏، والنساء الحوامل خلال فترة الأنفلونزا الموسمية ، والأطفال من عمر 6 ‏شهور ‏حتى 5 سنوات ‏، وكذلك كبار السن فوق 65 عام .

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07:40ت م

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