السعودية | «التعلم عن بعد» ينهي تعليق الدراسة للظروف المناخية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:54 صباحًا, 14 سبتمبر 2020 م من المتوقع أن يلغي التعليم عن بعد مقولة (تعليق الدراسة) بسبب الأحوال الجوية المضطربة، إذ اعتادت الإدارات التعليمية على تعليق اليوم الدراسي؛ حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات وإبقائهم في البيوت. وكانت الإدارات تضطر إلى تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد دون وجود ضوابط محددة ما دعا وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لمنح صلاحيات التعليق إلى لجنة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة وعضوية آخرين على أن يكون التعليق لجميع منسوبي المدرسة. وبعد نجاح الوزارة في نظام التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي بسبب جائحة كورونا ستغادر مقولة (تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية) قاموس الطلاب والطالبات في السنوات القادمة.

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