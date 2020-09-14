بالرابط .. تكافل تصرف إعانات ودعم الأجهزة اللوحية للطلاب والطالبات للفصل الأول 1442

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات في المملكة العربية السعودية، أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية أمس الأحد عن إيداع الدعم الخاص بالطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول 1442، حيث سيشمل الدعم لهذا الفصل دعم أجهزة لوحية من أجل تمكين الطلاب الأكثر احتياجاً من الاستمرار في مسيرتهم التعليمية من خلال نظام التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي.

وبحسب ما أعلنت عنه تكافل فقد بلغ ما تم إيداعه من مبالغ إعانة 135 مليون ريال، وذلك لأكثر من ربع مليون طالب وطالبة في مختلف مناطق ومدن المملكة،حيث يشمل الدعم البرامج الرئيسية الكسوة، الوجبة، الحقيبة المدرسية، بالإضافة دعم الاجهزة لهذا الفصل للتعليم عن البعد.

ويشار إلى أن وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق بأنه سيتم توزيع أجهزة للطلاب في الأسر ذات الدخل المحدود على تتولى تكافل تقديم وتوزيع الاجهزة للمستفيدين، كما أعلنت التنمية الاجتماعية قس وقت سابق عن صرف 1000 ريال بدل الحقيبة المدرسية والزي المدرس ودعم الاجهزة لطلاب مستفيدي الضمان الاجتماعي.

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طريقة التسجيل في تكافل

مع تزايد التساؤلات حول كيفية تسجيل الطلاب والطالبات في دعم مؤسسة تكافل، أوضحت المؤسسة بأن التسجيل يتم فقط من خلال المدارس، وذلك عن طريق لجان مختصة تقوم بحصر الطلاب المحتاجين وفقاً لشروط ومعايير المؤسسة للدعم، ومن ثم يتم تدقيق بياناتهم وبيانات أسرهم، قبل أن يتم اعتماد القبول في دعم تكافل.

ويمكن التواصل مع المؤسسة والاستفسار حول الشروط والتسجيل من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected] أو الإتصال بالرقم الموحد 920033951.

استعلام المقبولين في تكافل

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن إعانة تكافل ودعم الأجهزة بشكل إلكتروني من خلال حساب المستفيد، وفي حال القبول واستحقاق الدعم تظهر رسالة بالقبول وتوجيه المخصصات إلى المدرسة.

للمزيد يمكن الانتقال بشكل مباشر إلى رابط مؤسسة تكافل الخيرية.