شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: تراجع الحالة الممطرة بعدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء، تراجع الحالة الممطرة نواحي الباحة، وعسير، وجازان.

وأشار الحصيني إلى أنه من المتوقع هطول الأمطار على أجزاء من المناطق السابق ذكرها، وهي متفاوتة من خفيفة لمتوسطة.

ولفت إلى وجود رياح متوسطة القوة على أجزاء من الساحل الغربي، وحائل، والقصيم، ووسط الشرقية وجنوبها.