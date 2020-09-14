“الموارد البشرية” تُعلن قرب انتهاء تطبيق قرار منع تشغيل العمّال تحت أشعة الشمس

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس (الأحد)، عن قرب موعد انتهاء تطبيق القرار الوزاري رقم (3337) الذي يمنع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً.

وأوضحت أن القرار سينتهي تطبيقه يوم الثلاثاء القادم 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442هـ.

وكان القرار قد دخل حيّز التطبيق في الخامس عشر من يونيو الماضي، ورصدت الوزارة حتى الثاني من سبتمبر الجاري 1278 مخالفة للقرار، وغرّمت المخالفين 3 آلاف ريال عن كل عامل يتم تشغيله تحت أشعة الشمس المكشوفة.

