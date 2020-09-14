أمانة المدينة تعتمد اشتراطات تحسين وتطوير مركبات نقل المخبوزات.. تعرف عليها

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اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة اشتراطات تحسين وتطوير مركبات نقل المخبوزات، وذلك وفق أعلى معايير سلامة نقل الأغذية لضمان وصول المنتج إلى المستهلك بشكل سليم وبجودة عالية.

وأوضحت الأمانة أن الاشتراطات الخارجية لمركبات نقل المخبوزات تُسهم في معالجة التشوه البصري وتحافظ على المظهر العام، وتساعد في الوصول للمنشأة بشكل أسرع من خلال وجود الهوية التجارية على جانبي المركبة.

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ووضعت الأمانة 9 شروط لتلك المركبات، تتضمن موديل المركبة وألا يكون مر عليها أكثر من 10 أعوام، ومواصفات الأرفف، وتوافر جهاز لقياس الحرارة، وضبط درجة الحرارة الداخلية على 25 درجة، وكتابة بيانات المخبز على جانبي السيارة، وأن تكون نظيفة وجافة، وتطبيق متطلبات التخزين الجيد، وتوافر الشهادات الصحية للعاملين، وعدم التخزين على أرضية المركبة.

وأضافت الأمانة شرطين آخرين في حال نقل المنتجات المبردة، وهما وجود وحدة تبريد، وضبط درجة الحرارة على 4 درجات.

وأبانت الأمانة المواصفات الدقيقة التي يجب توافرها بمحتويات المركبة وعملية تغليف وتغطية المخبوزات..، لافتة إلى أن التزام مالك المخبز بتلك الشروط يعكس حرصه على سلامة المنتج وصحة المستهلك.



