يخشى الإدمان بسبب الحبوب المهدئة.. الفنان عبد العزيز الشمري يروي تفاصيل مرضه الغريب (فيديو)

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روى الفنان عبد العزيز الشمري قصة مرضه الغريب الذي استمر معه منذ شهر رمضان الماضي وجعله منوماً في المستشفى.

وأوضح أنه شعر بتعب شديد أيام الحظر الكلي وتم نقله من قبل الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات الخاصة وكان تشخيصهم وجود تقلصات فقط وتم منحه مهدئات.

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وأضاف في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية أمس (الأحد) أنه ظل يتألم في منزله ومن ثم جاء جاره ليتفقده وبعد مشاهدة منظره نقله إلى مركز طبي آخر وارتبك الطاقم الطبي من وضعه وعلى الفور نقلوه بالإسعاف إلى مستشفى كبير.

وأشار إلى أن التشخيص أكد وجود انسداد في الشريان الذي يغذي الكلي والكبد وتعرضه لجلطات في القلب ومن ثم الرئة والرجل بسبب لزوجة الدم، وأجريت له عملية لدعامة الشريان مع استئصال الطحال.

وبين أن الجلطات لم تتوقف حتى الآن ويخشى من وصولها إلى الدماغ، وظلت الجهات التي يتعالج فيها تمنحه مهدئات فقط وأكدوا له عدم وجود علاج له.

وأكد أنه يخشى من الإدمان بسبب كثرة الحبوب والأدوية المهدئة التي يتناولها بشكل مستمر، وطالب بمساعدته من أجل الوصول إلى جهة تعالجه.