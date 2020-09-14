“البيئة” تُطلق منصّة لتخصيص الأراضي الزراعية وتأجيرها

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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس (الأحد)، منصة “أراضي” الإلكترونية. ودشن المنصة نائب وزير البيئة المهندس منصور المشيطي، وتختصّ المنصة في تخصيص الأراضي الزراعية وتأجيرها. وقالت الوزارة إن المنصة الإلكترونية الجديدة التي دشنها نائب الوزير ستسهم في دعم الزراعة السعودية.





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