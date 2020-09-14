الشورى يناقش مقترحًا لضبط سوق إعلانات المؤثرين والدعايات المضللة

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كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبد العزيز السفياني أن المجلس سيناقش في جلسته المقبلة المقترح الذي تقدم به لضبط سوق الإعلان في المملكة.

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وأوضح خلال حديثه أمس (الأحد) لقناة الإخبارية أن الدراسة تهدف إلى حماية المستهلك من الدعايات المضللة والتسويق الخادع والتصدي لتجاوزات المشاهير.

وأضاف أنه أعد الدراسة بعد الاطلاع على واقع سوق الإعلان في المملكة ومقارنته مع دول عربية وأجنبية، حيث توصل إلى أن بعض الأنظمة قديمة جداً ولا يوجد نظام يضبط إعلانات المؤثرين.

وأشار إلى أن قطاع الإعلانات يحقق المليارات ولابد من سعودته في ظل وجود كفاءات وطنية قادرة على إيصال الرسالة المطلوبة.