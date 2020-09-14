منصة “أبشر” ترد على بعض الأسئلة المطروحة حول رخصة السير والهوية الوطنية

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ردت منصة “أبشر”، أبرز الأسئلة التي جرى طرحها مؤخراً حول الهوية الوطنية ورخصة السير.
وبّينت المنصة، أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها، وذلك من خلال خدمة مواعيد الأحوال المدنية، موضحةً أن خدمة تمديد تأشيرة “الخروج والعودة” هي ضمن الخدمات المؤتمتة الدائمة التي تقدمها.
وأوضحت أن استلام رخصة السير يتم من خلال الدخول على خدمة توصيل الوثائق ومن ثم طلب توصيل جديد، واختيار رخصة السير وسداد رسوم التوصيل، لتصل عبر العنوان الوطني “واصل”.
ولفتت إلى أن الحساب الشخصي في المنصة يتيح تنفيذ العديد من الخدمات إلكترونياً، إلى جانب الاطلاع على دليل الخدمات في أعلى صفحة الدخول بها.
وأشارت إلى أن وصول رسالة نصية بالتفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب دخول الشخص المفوض للمنصة للموافقة على هذا التفويض، مشددةً على أنه لا يمكن إلغاء البلاغ عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد العثور عليها.
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