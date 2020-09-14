︎ : .

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن قرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج لا يزال مستمراً. وردت “الجوازات” على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى السماح باستخدام الهوية الوطنية للسفر بعد فتح المنافذ، قائلةً: “التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر”.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد فتح المنافذ.. “الجوازات” تؤكد استمرار تعليق السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.