نقل الفنان خالد سامي إلى العناية المركزة بعد تدهور صحته

︎ :

.



كشف الملحن فهد العبدالله أن الفنان السعودي خالد سامي قد نقل أمس (الأحد) إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، مطالباً محبي الفنان بالدعاء له بالشفاء.

يذكر أن الفنان خالد سامي يعاني من فشل كلوي، وأدخل المستشفى في شهر رمضان الماضي، وأعلنت زوجته أنه سيسافر إلى الصين للخضوع لعملية زرع كلى، وأن الديوان الملكي سيتحمل جزءاً من تكاليف العلاج، لكن تم إرجاء السفر بسبب جائحة كورونا.

