︎ : .

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت التي يعمل بها 1 إلى 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية ومنع دفعها بشكل نقدي، وذلك تطبيقاً للمرحلة السابعة عشر وهي الأخيرة من نظام حماية الأجور.

وقالت الوزارة أنها اعتمدت شهر ديسمبر المقبل بداية تطبيق المرحلة التي ستشمل أكثر من 374 ألف منشأة يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 1و4 عمال فقط، وفقاً للبيانات الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلزام منشآت الموظف الواحد بإيداع الرواتب في الحسابات البنكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.