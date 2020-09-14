بالصور.. وزارة الدفاع ترسل طائرة مساعدات طبية إلى العراق

أرسلت وزارة الدفاع، طائرة محملة بشحنة مساعدات طبية لوزارة الدفاع بجمهورية العراق؛ لدعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتأتي هذه المساعدات ضمن دعم كبير ومستمر تقدمه المملكة العربية السعودية؛ للإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وقد وصلت مساء اليوم طائرة C130 في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محملة بشحنة المساعدات الطبية إلى وزارة الدفاع العراقية؛ لتأكيد أواصر التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية العراق.

وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري ومن الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية ومدير الإدارة الطبية بالجيش العراقي وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين