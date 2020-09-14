بدء تركيب التصاميم الجديدة للوحات الإعلانية في شوارع الرياض

لتحسين المشهد الحضري..
أعلنت أمانة منطقة الرياض، بدء تركيب التصاميم الجديدة للوحات الإعلانية في إطار خططها للتحول نحو اللوحات الرقميّة في مختلف طرقات المدينة.
وقالت الأمانة، في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر اليوم الأحد، إن تلك الخطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، ضمن أحد العقود الاستثمارية مع الشركة العربية للتعهدات الفنية.
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