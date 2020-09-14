شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة غاضبة في تعز تضامنا مع قضية الشاب عبد الله الأغبري والان مع التفاصيل

مظاهرة غاضبة في تعز تضامنا مع قضية الشاب عبد الله الأغبري الإثنين 14 سبتمبر 2020 خرجت مظاهرات غاضبة في محافظة تعز تضامنا مع قضية تعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري في صنعاء.

وطالبت المسيرة التي خرجت في جامعة تعز فرع الحوبان بسرعة القصاص من الجناة انتصارا للمغدور عبد الله الأغبري. Advertisements وشهدت صنعاء أيضا يوم أمس مظاهرات حاشدة وغاضبة دعما للشهيد الأغبري ومطالبة بسرعة القصاص من القتلة والانتصار للمغدور عبد الله الأغبري. وكانت ميليشيا الحوثي قد فرقت مسيرات داعمة للقضية أمام جامعة صنعاء ومنعت من التجمع خوفا من انطلاق ثورة ضد الميليشيا. وشهدت صنعاء جريمة بشعة غير مسبوقة تضمنت قيام خمسة أشخاص على تعذيب وقتل شاب لم يتجاوز ال 19 عاما ، ووثقت كاميرات المراقبة كل المشاهد.

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