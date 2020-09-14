السعودية | الدفاع السعودية ترسل طائرة مساعدات طبية للدفاع العراقية

شكرا لقرائتكم الدفاع السعودية ترسل طائرة مساعدات طبية للدفاع العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرسلت وزارة الدفاع السعودية الأحد، طائرة محملة بشحنة من المساعدات الطبية لوزارة الدفاع في العراق؛ لدعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال هذه المساعدات، للإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصلت مساء الأحد طائرة C130 في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محملة بشحنة المساعدات الطبية إلى وزارة الدفاع العراقية؛ لتأكيد أواصر التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية العراق.

وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري ومن الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية ومدير الإدارة الطبية بالجيش العراقي وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.