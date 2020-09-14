شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق رسمي على انبعاث غاز " مجهول " في أجواء الجبيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى): أثارت رائحة كريهة استياء سكان الجبيل بالمنطقة الشرقية، ومن جانبها علقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على الأمر. أثارت رائحة كريهة استياء سكان الجبيل بالمنطقة الشرقية، ومن جانبها علقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على الأمر. وأوضحت الهيئة أنها تتابع بلاغًا بانبعاث غاز مجهول المصدر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة ما إذا كان هناك تسرب أو ارتفاع في مستوى التلوث. وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب حال اكتشاف مخالفة وراء الأمر وسيتم إصدار العقوبة المناسبة.

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