شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..زبون يحاول خداع كاشير في مطعم أثناء شراء " تيس " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حاول زبون خداع موظف كاشير بأحد المطاعم، أثناء عملية الدفع الإلكتروني. حاول زبون خداع موظف كاشير بأحد المطاعم، أثناء عملية الدفع الإلكتروني. ووثقت كاميرا المراقبة بالمطعم، إنهاء عملية شراء الزبون لـ " تيس " ومحاولته مغالطة الكاشير بتغيير المبلغ. واكتشف الموظف محاولة غش الزبون، وطلب من الزبون معاودة الدفع مجددا.

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