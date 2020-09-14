شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق في رفض مستشفى استقبال طفلة بتر جزء من أصبعها بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): فتحت صحة الباحة التحقيق في واقعة رفض طبيب استقبال حالة طفلة، بعد بتر جزء من أصبعها بمستشفى بالمخواة. فتحت صحة الباحة التحقيق في واقعة رفض طبيب استقبال حالة طفلة، بعد بتر جزء من أصبعها بمستشفى بالمخواة. وكان والد الطفلة قد تقدم بشكوى اتهم فيها الطبيب برفض استقبال إحالة مستشفى المخواة لطفلته ذات العامين. وأوضح الأب أنه عند طلب نقل طفلته تفاجأ بعدم توافُر سيارة إسعاف واضطر لنقلها بمركبته الخاصة لمستشفى الملك فهد الذي اهتم بالحالة.

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