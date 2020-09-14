الصحة: هذا بديل الماء والصابون للوقاية من كورونا

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شددت وزارة الصحة على أهمية استخدام المعقم أو الماء والصابون للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت وزارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد: احرص على استخدام المعقم إذا لم يتوفر لديك الماء والصابون، متابعة: معقم اليدين رفيقك لا تنساه.

وكانت الصحة كشفت اليوم عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1,034) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (302870) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (18513) حالة من بينها (1326) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (325651) حالة، توفي منهم (4268) حالة.

التقيد بالإجراءات الاحترازية:

وجدد متحدث الصحة التأكيد على أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية بالقول : يجب علينا ألّا نُخفف الالتزام بالإجراءات الوقائية.





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