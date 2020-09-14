شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ بناء قصور الفوطة الخمسة والان نبدء بالتفاصيل
إعادة الحياة
وأوضح أن القصر الأخير الباقـي، قصر الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز، قد استخدم كأول مقر لوزارة المواصلات في منتصف السبعينيات الهجرية بعد انتقال الوزارات من الحجاز إلى الرياض. وهذا القصر الباقي من هذه القصور آلت ملكيته إلى أشخاص آخرين واستخدم فترة من الفترات في الثمانينيات والتسعينيات الهجرية قصراً للأفراح ثم تم إخلاؤه وبقي مهجوراً يصارع بوائق الزمن والرياح، وبدأ يتصدع وهو قاب قوسين أو أدنى من الانهيار إذا لم تتم المحافظة عليه وترميمه وإعادة الحياة إليه باستخدام مناسب يليق به.
تراث عمراني
من جانبه، قدم الأكاديمي في جامعة الملك سعود والمختص في إدارة التراث الثقافي في الجزيرة العربية د. فهد الحسين شكره لسمو ولي العهد على صدور توجيهاته الكريمة، بالحفاظ على أبرز معالم تراثنا العمراني الأصيل، وهويتنا الثقافية. وأضاف إن ترميم مباني التراث العمراني وسط الرياض، خطوة هامة في سبيل الحفاظ على مكون ثقافي وتاريخي، كدنا نفقده في خضم مشاريع تطوير مركز وسط الرياض.
مدينة عريقة
وبين الكاتب الصحفي إبراهيم الماجد أن التوجيهات الكريمة من سمو ولي العهد بترميم مباني التراث العمراني وسط الرياض، سبقتها توجيهات مماثلة من سموه، عندما وجه بترميم وإعادة تأهيل المساجد التاريخية على مستوى المملكة.
وأضاف إن الرياض مدينة عريقة زاخرة بمبانيها التاريخية والتراثية، مشيرا إلى أن الإهمال تسبب في اندثار بعض المعالم التراثية، وهذا التوجيه الكريم من مقام سمو ولي العهد خطوة لإنقاذ تاريخنا وتراثنا. وتابع «الماجد» إنه من المستحسن بناء هذه القصور كما كانت بالضبط، حال وجود صور دقيقة لها توضح معالمها.
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