شكرا لقرائتكم خبر عن استقلالية الأجهزة الرقابية في اجتماع «الإنتوساي» والان نبدء بالتفاصيل

يرأس رئيس الديوان العام للمحاسبة د. حسام العنقري، الخميس القادم عبر الاتصال المرئي، جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي» في الاجتماع الـ 13 للجنة التوجيهية لتعاون «الإنتوساي» ومجتمع المانحين IDC.

وتعد اللجنة إحدى اللجان الرئيسة التي يتولى الديوان رئاستها، وتعنى برسم التوجه الإستراتيجي وتنسيق الدعم بين منظمة الإنتوساي وشركائها من المانحين.

وسيناقش المجتمعون العديد من الموضوعات منها استقلالية الأجهزة الرقابية واقتراح آليات وسبل تعزيزها وحمايتها، واستعراض ما تم إنجازه من مشاريع الدعم الموجهة لعدد من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول النامية.

يذكر أن الديوان العام للمحاسبة إلى جانب رئاسة اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين «IDC»، يتولى منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»، ورئيس لجنة السياسات والشؤون الإدارية والمالية بالمنظمة.