شكرا لقرائتكم خبر عن «كبار العلماء» تعقد اجتماعها الدوري عبر الاتصال المرئي والان نبدء بالتفاصيل

عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، اجتماعها الدوري التاسع والثمانين عبر الاتصال المرئي.

وقال أمين عام الهيئة د. فهد الماجد: إن الهيئة ستدرس الموضوعات المُحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية، وما استجدّ من موضوعات مدرجة على جدول الجلسة.

وأوضح أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات الدورة، وسلّمت تقاريرها، كما قدّمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.