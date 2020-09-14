شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المعلم مهنيا على طاولة منتدى «مداك» والان نبدء بالتفاصيل
ومن المقرر أن يبرز المنتدى سعي وزارة التعليم لتطوير المعلم عبر البرامج والدورات المتخصصة، ويعد محور التطوير المهني المستمر للمعلم من أبرز محاور المنتدى لاسيما مع تفعيل هيئة تقويم التعليم موضوع الرخص المهنية التعليمية والتي ترتبط بتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، ويؤمل المسؤولون من هذه الخطوة تطوير التعليم لارتباطها بمنظومة إعداد المعلم وتقويمه وتحفيزه.
وتبرز أهمية تناول محور التطوير المهني المستمر للمعلم مع بدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم ووزارة المالية بتطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بالتوازي مع تولي هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني بهدف منح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التدريس بما يعزز كفاءة الأداء وتحسين نواتج بيئة التعليم.
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