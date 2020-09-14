شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من كورونا يرتفع إلى 93 % و«الحرجة» تتراجع والان نبدء بالتفاصيل

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي: إن نسبة التعافي ترتفع، ووصلت حاليا إلى 93 % من مجموع الحالات المسجلة في المملكة.

وأبان أنه خلال الفترة الحالية تم رصد تراجع في نسبة الحالات الحرجة، وعلى مدار أسبوعين يتم تسجيل انخفاض في حالات كورونا المؤكدة، مشددا على عدم تخفيف الالتزام بالإجراءات الوقائية.‬وأضاف: إنه تم تسجيل 601 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة «325651» حالة، بينها «18513» حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها «1326» حالة حرجة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى «302870» حالة بإضافة «1034» حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات «4268» حالة، بإضافة «28» حالة جديدة.

وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها «601» حالة منها 44% إناثا، و56 % ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة «5722477» فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة «36222» فحصا مخبريا جديدا.

ومن جانبه أكد نائب الرئيس لقطاع المنصة الوطنية الموحدة ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» م. ياسر الشمري أنه منذ أن تأسس في العام 2005 يعمل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» على تحقيق تطلعات حكومة المملكة -حفظها الله- والتي ارتأت ضرورة دعم تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية بدلا من العمل «الورقي»، والآن ومع الرؤية الطموحة للمملكة «2030» يضاعف البرنامج جهوده لزيادة استخدام التقنية في الجهات الحكومية ودعم تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا وذلك تماشيا مع ما نصت عليه تلك الرؤية.