شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «بحث وتقصٍّ» للروائح شبيهة الغاز بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة الملكية بالجبيل، أن الروائح التي تنبعث في أجواء المحافظة، مصدرها خارج المحافظة، والمنطقة التي تشرف عليها الهيئة الملكية في المجال البيئي، خالية، وأن المراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ممثلة بعدد 13 محطة لرصد جودة الهواء، تتم مراقبتها بشكل مستمر.

أحدث التقنيات

وأوضحت الهيئة أن فريق الاستجابة للبلاغات البيئية، يأخذ القراءات بواسطة عربة متنقلة، تعمل بالطاقة الشمسية، مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات؛ لقياس جودة الهواء، وأجهزة لتحليل جودة المياه، ويتم الاهتمام بأي بلاغ يصل بغرفة عمليات الأمن الصناعي بالهيئة الملكية.

بحث وتقصٍّ

وقال مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري لـ«اليوم»، إنه منذ تلقي الهيئة بلاغا بوجود روائح شبيهة بالغاز، تم على الفور تكليف فريق من المختصين لبحث وتقصي مصدر تلك الروائح، وسيطبق النظام بحق كل من يخالف الاشتراطات والمعايير البيئية.

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ولَم يوضح الشهري الجهات المسؤولة، واكتفى بتقصي الحقائق وتطبيق الأنظمة بهذا الشأن.

الغاز الطبيعي

وأكد مدير حماية البيئة م.عويد الرشيدي، أن الهيئة الملكية حرصت على استخدام الغاز الطبيعي في العمليات الصناعية في مدنها، ما يسهم في التقليل من انبعاث ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل 10محطات ثابتة، وثلاث متنقلة؛ لمراقبة جودة الهواء في مدينة الجبيل الصناعية، عمل على قياس العناصر الموجودة في الجو كثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وأكاسيد النيتروجين، والعوالق الهوائية «PM2.5, PM10»، موضحًا أنه تم توزيع هذه المحطات بشكل دقيق ومدروس، بحيث تغطي جميع مناطق الجبيل الصناعية.

إجراءات صارمة

وأشار إلى أن الهيئة الملكية بالجبيل وضعت إجراءات صارمة لإدارة النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة، التي تَنتج عن المنشآت الصناعية العاملة في المدينة، بهدف التقليل من مخاطرها، وتحقيق حل نهائي آمن للتخلص منها، وتشجع الهيئة الملكية إعادة تدوير النفايات واستخدامها، بالإضافة إلى اشتراطات صارمة لحرق النفايات في محارق مغلقة بمواصفات عالمية للحيلولة دون تسرب الانبعاثات إلى الهواء المحيط.