شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية محافظة القطيف، الأسبوع الماضي، حملة نظافة مكثفة في مدينة صفوى، تشمل رفع النفايات والأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر، بمداخل المدينة، وذلك ضمن أعمال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وإزالة مظاهر التلوث البصري.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، إن البلدية والبلديات التابعة لها، تبذل كل جهودها وإمكاناتها، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية.

وحذر المخالفين من إلقاء الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية، مؤكدًا عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف، وأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.

من جهته، قال رئيس بلدية صفوى م. نايف القحطاني، إن البلدية نفذت حملات النظافة، بهدف الارتقاء في مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وإزالة مظاهر التلوث البصري، سعيًا لتوفير أعلى مستويات السلامة والراحة، وضمن الحملات المجدولة لدى البلدية.

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وأشار إلى تنفيذ البلدية حملة لتنظيف مدخل صفوى رأس تنورة، وتم فيها رفع نحو 3355م2 من النفايات والأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر، مؤكدًا استمرار الحملة حتى تحقيق الهدف المنشود منها.

وأوضح أن البلدية تُكثف جهودها بتنفيذ حملات مكثفة للنظافة، من خلال كنس الشوارع داخل الأحياء، والطرقات الرئيسة، وتنظيف وتهيئة الحدائق، والمتنزهات، إضافة إلى إزالة المخلفات داخل الأحياء.

ونوه بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات الخاطئة، التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، داعيًا لتعاون الجميع والإبلاغ عن أي ملاحظة عن الخدمات والمخالفات البلدية من خلال مركز «940» وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.