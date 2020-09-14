شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الرمال المتراكمة بطرق بقيق والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة المعدات، التابعة لبلدية محافظة بقيق، حملات لفتح الطرق الرئيسية والفرعية، وإزاحة الرمال المتراكمة بسبب العوامل الجوية، في هجرة «أبو كولة». من ناحيتها، كثفت إدارة صحة البيئة، التابعة للبلدية، جولاتها الرقابية على محلات التموينات، للتأكد من مدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية والوقائية، والتزامهم بإجراءات السلامة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ما أسفر عن مصادرة 15 كجم مواد غذائية غير صالحة، وعدد 4 إنذارات.

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