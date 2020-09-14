شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير شوارع وأحياء الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية محافظة الجبيل، حملاتها الميدانية؛ لتعقيم وتطهير الشوارع والأحياء، وذلك في نطاق واسع؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ضمن مبادرة القطاع البلدي «البلديات تكافح كورونا»، واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية. وواصلت البلدية تنفيذ أعمال النظافة، وإزالة التشوهات البصرية، بهدف تحسين المشهد الحضري غرب الجبيل.

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