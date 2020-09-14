شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأمير محمد بن فهد تشارك في قمة الدراسات المستقبلية بـ «اليونسكو» والان نبدء بالتفاصيل

تشارك جامعة الأمير محمد بن فهد، في قمة الدراسات المستقبلية العالمية، والتي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، والتي ستعقد خلال الفترة من 8 إلى 20 ديسمبر 2020، بمشاركة وفود على المستوى الوزاري من قبل الدول أعضاء «اليونسكو»، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة والمنظمة.

ووجهت الدعوة رسميا من المؤتمر للجامعة للمشاركة في المؤتمر، من خلال كلمة لرئيس الجامعة، يتحدث فيها عن أهداف التعاون والشراكة بين الجامعة والمنظمة، وآثارها على نمو المعرفة العالمية من خلال البحوث التي سيتم إجراؤها.

ويشهد المؤتمر، الإعلان رسميا عن كرسي اليونسكو في جامعة الأمير محمد بن فهد، والذي تم إنشاؤه في وقت سابق لهذا العام، وجار تفعيل نشاطه العلمي والبحثي، على أن يتم تخصيص جناح خاص لمركز الدراسات الاستشرافية بالجامعة في مقر المؤتمر، إضافة إلى جناح إلكتروني على موقع اليونسكو على الإنترنت.

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وبدأت الجامعة استعداداتها لهذه المشاركة الإستراتيجية، خاصة أن ما سيتم عرضه في الجناح المخصص عن مركز الدراسات الاستشرافية بالجامعة، يعتبر مجالا جديدا، حتى على المستوى العالمي، ومن هنا جاء اهتمام الجامعة بهذا المجال العلمي.

يذكر أن الجامعة سبق وأن وقعت «افتراضيا»، اتفاقية شراكة مع «اليونسكو» في مجالات التعليم وتنمية الشباب والتي نتج عنها إنشاء كرسي «اليونسكو» بالجامعة للتعليم وتنمية الشباب.

من ناحيته، قال رئيس الجامعة د. عيسى الأنصاري، إن مشاركة الجامعة بهذه القمة تأتي امتدادا للنجاحات التي حققتها مع العديد من الجهات العلمية المرموقة، مضيفًا أن هذه المشاركة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالدراسات الاستشرافية كمجال علمي وبحثي جديد ازدادت إليه الحاجة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، وحرصا من الجامعة على نشر هذا المجال وإثراء المعرفة حوله، استضافت الجامعة فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية والمستقبلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقر الجامعة والذي تم افتتاحه رسميا بحضور رئيس الاتحاد العالمي.