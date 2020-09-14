نائب أمير الشرقية يوجه بتقديم برامج تنموية لرفع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة

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وقال سموه، لدى لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية «إيفاء» لرعاية ذوي الإعاقة خالد الزامل، ترافقه مدير عام الجمعية المكلف رنا طيبة، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، إن القطاع غير الربحي يجب أن يوحد جهوده لخدمة ذوي الإعاقة، ويعمل على تقديم البرامج التنموية، التي تسهم في تمكين ورفع قدراتهم، وإتاحة المجال للمتخصصين للإسهام بجهودهم وأفكارهم.
وبيَّن سموه أن الاستفادة من التجارب المتقدمة في مجال التعامل مع ذوي الإعاقة، والحرص على إثراء تجربة الجهات الناشئة في مجال ذوي الإعاقة، ينقل الخبرات والتجارب، بما ينعكس إيجابيًا على خدمات التأهيل المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أهمية العمل وفق أسس تنظيمية تضمن استدامة العطاء، وامتداد الأثر، وتمنى سموه للجمعية ومنسوبيها التوفيق.
من ناحيته، أعرب رئيس مجلس إدارة «إيفاء» لرعاية ذوي الإعاقة خالد الزامل، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على الدعم المتواصل الذي تحظى به الجمعية، وحرص سموهما أن تكون مركزًا شاملًا لخدمة ذوي الإعاقة، وركيزة في التعاون بين مختلف الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة.
وأعربت المدير العام المكلف رنا طيبة عن شكرها لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من نصحٍ وتوجيهات، موضحةً أن الجمعية تعمل على تطوير خدماتها وبرامجها وفق أسس عملية، عبر عدد من المتخصصين والعاملين في مجال تأهيل ذوي الإعاقة وتنميتهم.
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