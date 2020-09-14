2020-09-14

محافظ أحد رفيدة يترأس لجنة التنمية السياحية استعدادًا لـ اليوم الوطني

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

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ترأس محافظ أحد رفيدة، متعب بن ناصر المتعب، اجتماع لجنة التنمية السياحية؛ استعدادًا لتجهيزات احتفال اليوم الوطني الـ90، وذلك بحضور رؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وبتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وإنفاذًا لما وجه به من محددات سيتم إنفاذها بالفعالية.

واستهل المتعب الاجتماع بكلمة ترحيبية بالجهات الحكومية، مبينًا ما تعنيه هذه المناسبة الوطنية السنوية في قلب كل مواطن ومواطنة من أبناء هذا البلد، عقب ذلك تم استعراض برامج الحفل ومشاركة كافة الإدارات والجهات الحكومية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 5/ 2، حيث جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.



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