فتح الخطوط السعودية جزئيًا من يوم 15 سبتمبر للفئات المستثناة وكليًا بلا قيود بأول يناير 2021م

الخطوط السعودية ترفع جزئيًا التعليق السابق على رحلات الطيران، الذي حدث بسبب أزمة كورونا، من وإلى المملكة العربية السعودية، مثلها مثل باقي الدول، في ظل مواجهة الأزمة وتحديات انتشار الجائحة العالمية، حيث صدر رسميًا، بمساء يوم الأمس الأحد: 13 / 9 / 2020م، إعلان من شركة الطيران السعودي، بقرار رفع التعليق للرحلات جزئيًا في الفترة الحالية، بدايةً من يوم الغد الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، هذا التعليق الذي تم فرضه على الرحلات الجوية الدولية بالخطوط السعودية، تقريبًا منذ شهر مارس الماضي بداية الجائحة.

الخطوط السعودية تبدأ رحلات الطيران 15 سبتمبر لفئات محددة مع رفع قيود السفر بأول يناير

صدرت القرارات من الشركة السعودية للطيران، بأن تبدأ فتح رحلات الطيران من وإلى المملكة، من يوم الغد المنتصف لشهر سبتمبر، ولكن لبعض الفئات المستثناة، مع صدرو قرار آخر بفتح الرحلات الدولية عمومًا للجميع وبلا قيود بدايةً من أول شهر يناير لبداية العام القادم 2021م.

ومن جهة أخرى أنه سيتم رفع التعليق جزئيًا عن كل الرحلات الدولية جميعها، وليس الطيران الدولي فقط، ولكن المملكة سفتح كل المنافذ بها:

المنافذ البرية بالمملكة

وفتح المنافذ البحرية

والمنافذ الجوية

وهو فتحًا جزئيًا يوفر للفئات المستثناة؛ مواطنين وغيرهم، عملية الدخول والخروج من وإلى المملكة.بدايةً بيوم الغد 15 من شهر سبتمبر.

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قرارات المملكة العربية السعودية السابقة

إتخذت المملكة السعودية بالفترة الماضية، تقريبًا منذ شهر مارس بداية الجائحة، عدة قرارات أبرزها؛

غلق الطيران السعودي وتعليق رحلات الطيران من وإلى المملكة لا دخول ولا خروج

من أجل أزمة فيروس كورونا والحد من انتشاره الذي عم أرجاء الكرة الأرضية كلها شمالاً وجنوبًا ـ شرقًا وغربًا

وجاءت النتيجة جيدة حيث قلت الأعداد والإصابات بعد غلق كل الرحلات الجوية والبرية والبحرية

والآن ولكن مع اتخاذ الحيطة والحذر وعمل كل التدابير الإجبارية للحد من كورونا

يمكن للفئات المحددة الاستثنائية ـ سيأتي ذكرها ـ السفر من وإلي المملكة بدايةً من غدًا

الفئات المستثناة المسموح لها بالسفر على الخطوط السعودية بدءً من تاريخ 15 سبتمبر

خصصت وزارة الداخلية هذه الفئات كما يلي:

يستثنى موظفين الحكومة ـ وبعض المدنيين والعسكريين وهم المكلفين بعمل مهمات رسمية

يستثنى العاملين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وفي الملحقيات السعودية بالخارج

ويستثنى العاملين بالمنظمات الإقليمية والدولية ومعهم عائلاتهم وكل مرافقيهم

استثناء العاملين بوظائف دائمة بمنشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية بخارج المملكة

وكل من لديهم صفات هي وظيفية بشركات أو بمؤسسات تجارية بخارج المملكة

يستثنى كذلك رجال الأعمال ومعهم مدراء التصدير والتسويق والمبيعات الضروري سفرهم لمصلحة العمل

كل المرضى المطلوب سفرهم للعلاج وفقًا للتقارير الطبية

بعثات الطلبة الذين هم المبتعثين والدارسين والمتدربين ببرامج الزمالة الطبية الضروري سفرهم

استثناء للسفر الحالات الانسانية مثل: