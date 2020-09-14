، الهلال يبحث عن حسم الصدارة .. والأهلي للابتعاد عن منافسيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - دوري أبطال آسيا يستأنف منافساته اليوم

تعود عجلة بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الاثنين، للدوران من جديد بعد توقف اضطراري دام لأكثر من خمسة أشهر بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم والذي تسبب بإيقاف تام للأنشطة الرياضية والكروية في القارة الآسيوية.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من البطولة والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بنظام التجمع، تماشيًا مع المستجدات التي فرضها واقع جائحة كورونا.

الهلال السعودي - باختاكور الأوزبكي

يستهل الهلال بطل النسخة الماضية حملة الدفاع عن لقبه عندما يواجه باختاكور الأوزبكي على ملعب الجنوب في الدوحة لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

يتطلع الهلال لمواصلة مسلسل الانتصارات للانفراد بالصدارة والاقتراب خطوة من التأهل لدور ثمن النهائي وأيضًا لتأكيد تفوقه على نظيره الأوزبكي في المواجهات الـ6 السابقة التي جمعت بين الفريقين حيث لم يعرف طعم الخسارة بتحقيقه الفوز في 4 مناسبات وتعادله مرتين.

ويدخل الهلال المباراة بظروف صعبة بعد تأكد غياب 6 من لاعبيه وهم محمد البريك وسلمان الفرج ومحمد الواكد وحمد العبدان وصالح الشهري ونواف العابد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

في المقابل يبحث باختاكور عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه في هذه النسخة بعد بدايته القوية بفوزه على فريقي شباب الأهلي دبي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف عن وصيفه الهلال.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضًا شباب الأهلي دبي الإماراتي مع شهر خودرو الإيراني على الملعب ذاته.

ويتصدر باختاكور ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين بفارق الأهداف عن الهلال في حين ما زال شباب الأهلي وشهر خودرو من دون نقاط .

الأهلي السعودي - الشرطة العراقي

يلتقي الأهلي السعودي مع نظيره الشرطة العراقي على ملعب خليفة الدولي في الدوحة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

ويبحث الأهلي عن تحقيق فوز يقربه من التأهل مبكرًا إلى الدور ثمن النهائي ولاسيما أنه يتصدر المجموعة كما أنه يتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة إذ يأمل لاعبوه الظهور قاريًا بمستوى مميز عكس الذي قدموه في الدوري السعودي باحتلالهم المركز الثالث.

تبدو حظوظ الأهلي وافرة للمحافظة على صدارة المجموعة الأولى، فالفريق يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الذي أعلن الخميس انسحابه بعد إصابة عدد من أفراده بكورونا ورفض الاتحاد القاري تأجيل مبارياته.