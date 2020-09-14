، مصر تسجِّل 153 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مجاهد: إجمالي الإصابات 101009 بينهم 84161 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 153 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و21 حالة وفاة. لافتة إلى خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 101009 حالات، من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.