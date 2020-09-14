، حصيلة وفيات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 7.056 ،

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ارتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في تركيا حتى اليوم (الأحد) إلى 7.056 بعد تسجيل 57 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التركية، أنها سجلت 1.527 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 291 ألفًا و162 إصابة في حين وصل عدد المتعافين إلى نحو 259 ألفًا، وفقًا لـ "رويترز".
وارتفع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس في الأيام القليلة الماضية ليقترب من مستوياته في منتصف مايو (أيار).
واستبعدت الحكومة التركية فرض عزل عام واسع النطاق، لكنها أعلنت في الآونة الأخيرة عن إجراءات جديدة منها حظر حفلات الزواج وفعاليات أخرى، وفرض حد أقصى على عدد الركاب بوسائل المواصلات العامة.فيروس كورونا الجديد
حصيلة وفيات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 7.056صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-13
ارتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في تركيا حتى اليوم (الأحد) إلى 7.056 بعد تسجيل 57 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التركية، أنها سجلت 1.527 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 291 ألفًا و162 إصابة في حين وصل عدد المتعافين إلى نحو 259 ألفًا، وفقًا لـ "رويترز".
وارتفع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس في الأيام القليلة الماضية ليقترب من مستوياته في منتصف مايو (أيار).
واستبعدت الحكومة التركية فرض عزل عام واسع النطاق، لكنها أعلنت في الآونة الأخيرة عن إجراءات جديدة منها حظر حفلات الزواج وفعاليات أخرى، وفرض حد أقصى على عدد الركاب بوسائل المواصلات العامة.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
10:26 PM
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:52 AM
إصابة 1.527 شخصًا جديدًا بالفيروس
ارتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في تركيا حتى اليوم (الأحد) إلى 7.056 بعد تسجيل 57 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التركية، أنها سجلت 1.527 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 291 ألفًا و162 إصابة في حين وصل عدد المتعافين إلى نحو 259 ألفًا، وفقًا لـ "رويترز".
وارتفع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس في الأيام القليلة الماضية ليقترب من مستوياته في منتصف مايو (أيار).
واستبعدت الحكومة التركية فرض عزل عام واسع النطاق، لكنها أعلنت في الآونة الأخيرة عن إجراءات جديدة منها حظر حفلات الزواج وفعاليات أخرى، وفرض حد أقصى على عدد الركاب بوسائل المواصلات العامة.
، حصيلة وفيات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 7.056 ،
المصدر : الخليج 365
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