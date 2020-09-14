، فرض عزل عام في إسرائيل لاحتواء تفشي "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - إلزام الأشخاص بالبقاء في محيط 500م

ذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي والقناة الـ12 التلفزيونية اليوم الأحد أن الحكومة وافقت على فرض عزل عام بالمناطق كافة لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من الجمعة المقبلة؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وبيّنت القناة التلفزيونية أن السلطات ستلزم الإسرائيليين بالبقاء في محيط 500 متر من منازلهم خلال العزل، وفقًا لـ"رويترز".

وفرضت السلطات الإجراء الجديد بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وانتقادات لأسلوب إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأزمة الصحية والاقتصاد.