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واصلت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" ارتفاعها في العديد من دول العالم بينها النمسا، التي أعلنت اليوم (الأحد) أنها تشهد موجة جديدة للوباء.
وذكر رئيس حكومة النمسا سيباستيان كورتز، أن البلاد في بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وحذر "كورتز" من أن عدد الإصابات قد يتجاوز الألف يومياً في وقت قريب، داعياً السكان إلى التزام صارم بإجراءات مكافحة الفيروس وخفض الاتصالات إلى أدنى حد، وفقاً لـ"فرانس 24".فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يضرب النمسا بموجة ثانية.. وتشديد على الالتزام الصارم بالإجراءاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-13
واصلت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" ارتفاعها في العديد من دول العالم بينها النمسا، التي أعلنت اليوم (الأحد) أنها تشهد موجة جديدة للوباء.
وذكر رئيس حكومة النمسا سيباستيان كورتز، أن البلاد في بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وحذر "كورتز" من أن عدد الإصابات قد يتجاوز الألف يومياً في وقت قريب، داعياً السكان إلى التزام صارم بإجراءات مكافحة الفيروس وخفض الاتصالات إلى أدنى حد، وفقاً لـ"فرانس 24".
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
09:51 PM
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:52 AM
تحذير من تخطي الإصابات الألف يومياً
واصلت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" ارتفاعها في العديد من دول العالم بينها النمسا، التي أعلنت اليوم (الأحد) أنها تشهد موجة جديدة للوباء.
وذكر رئيس حكومة النمسا سيباستيان كورتز، أن البلاد في بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وحذر "كورتز" من أن عدد الإصابات قد يتجاوز الألف يومياً في وقت قريب، داعياً السكان إلى التزام صارم بإجراءات مكافحة الفيروس وخفض الاتصالات إلى أدنى حد، وفقاً لـ"فرانس 24".
، "كورونا" يضرب النمسا بموجة ثانية.. وتشديد على الالتزام الصارم بالإجراءات ،
المصدر : الخليج 365
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